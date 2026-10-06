Пожар гори в крайграничната община Болярово. Огънят е обхванал голяма територия между селата Воден и Странджа. Обявено е частично бедствено положение.

Няма опасност за населените места в района, но огънят е обхванал голяма територия, а силният на моменти вятър, усложнява ситуацията.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Продължава борбата с огъня край Горно Луково

Предполага се, че пожарът е тръгнал от селскостопанска машина. Кметът на община Болярово Христо Христов каза, че огънят вероятно е тръгнал от почистване на пасища и настоя за по-голям контрол от страна на Министерството на земеделието.

Снимка: Георги Манев, NOVA

На мястото са екипи на противопожарните служби от Ямбол и Бургас, както и граничари, горски служители и доброволци. Военен хеликоптер „Кугър“ също помага за гасенето на пожара в община Болярово.

