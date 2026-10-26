Около 02:30 часа приключи обработката на протоколите на всички близо 750 секции в Бургаски избирателен район. И в тази област вотът премина при изключително ниска избирателна активност.

Изборният ден в Бургас започна с фалстарт и ниска избирателна активност



Заради повредени машини в три от избирателните секции се премина на гласуване с хартиена бюлетина. Сериозни нарушения нямаше.

Отстраниха председател на секция в Бургаско, явил се пиян в изборния ден

Председателят на СИК в село Изгрев в община Царево беше отстранен, тъй като се е явил на изборите в нетрезво състояние.

Избирателната активност в областта е близо 23%. В отделни секции обаче тя е била под 5 на сто.

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Редактор: Ина Григорова