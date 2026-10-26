Снимка: Стопкадър
-
Ще има ли дебат между Йотова и Гюров преди балотажа и какви ще са плюсовете и минусите от него за кандидатите
-
След резултатите от вота: Равносметка, покани за дебат и коментари за бъдеща подкрепа (ОБЗОР)
-
Как премина денят на вота през очите на изборните наблюдатели
-
Анализатори на изборите са изненадани от рекордно ниската избирателна активност
-
Какви са пропуските в изборния процес при първия тур на президентския вот
-
Румен Радев: На балотажа ще избираме между демокрацията и корупционния модел на „сглобката“, да я изпратим в небитието
Заради повредени машини в три от избирателните секции се премина на гласуване с хартиена бюлетина
Около 02:30 часа приключи обработката на протоколите на всички близо 750 секции в Бургаски избирателен район. И в тази област вотът премина при изключително ниска избирателна активност.
Изборният ден в Бургас започна с фалстарт и ниска избирателна активност
Заради повредени машини в три от избирателните секции се премина на гласуване с хартиена бюлетина. Сериозни нарушения нямаше.
Отстраниха председател на секция в Бургаско, явил се пиян в изборния ден
Председателят на СИК в село Изгрев в община Царево беше отстранен, тъй като се е явил на изборите в нетрезво състояние.
Избирателната активност в областта е близо 23%. В отделни секции обаче тя е била под 5 на сто.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни