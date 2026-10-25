Изборният ден в Бургас започна с фалстарт и ниска избирателна активност. В две от секциите - преминаха на хартиено гласуване заради неработещи машини - едната е заради дефектен четец, а другата - неработещ принтер.

Към 11:00 часа избирателната активност в Бургас е 4,94% при 8,9% при предходните президентски избори през 2021 година.

Снимка: БГНЕС

Изборният ден започна точно в 7:00 часа във всичките 751 избирателни секции в Бургаски регион. Част от машините създадоха проблем „Още вчера тази машина беше под съмнение, тъй като беше установен проблем с нейния четец. Тази сутрин отново бе направен опит да бъде стартиран изборният ден с нея, но отново възникна проблем”, обясни председателят на РИК-Бургас Георги Михов.

„Очаквам държавата да се стабилизира, да няма несигурност и да знаем какво правим”, каза Ирина Вълева, при даването на своя глас.

Оказа се, че много от потенциалните гласоподаватели са на плажа. Част от тях избраха да ловят риба, а други да поплуват във водите на октомврийското море.