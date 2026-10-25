Председателят на секционна избирателна комисия в село Изгрев, община Царево, е освободен от поста си след сигнал, че се е явил на работа в нетрезво състояние. Според постъпилата в Районната избирателна комисия в Бургас жалба мъжът е бил под въздействието на алкохол още по време на пътуването на членовете на комисията към избирателната секция.

Последвала проверка на РИК - Бургас, при която било установено, че председателят демонстрира неадекватно поведение и не проявява необходимата ангажираност към организацията на изборния процес.

Съдят секретар на СИК, гласувал от името на трима избиратели през 2024 г.

Проверяващите констатирали също, че мъжът е внесъл алкохол в помещението за гласуване.

При проведения с него разговор той успявал да отговаря на въпросите, но говорът му бил завален, което допълнително породило съмнения за употреба на алкохол. След установените обстоятелства е взето решение той да бъде освободен от длъжността председател на секционната избирателна комисия.

Редактор: Цветина Петкова