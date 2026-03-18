Секретар на секционна избирателна комисия в село Вълкосел е предаден на съд заради нарушения при изборите за народни представители през 2024 г. Това съобщиха от Районната прокуратура в Благоевград.

Обвиняемият с инициали М.Ш. е привлечен към наказателна отговорност за три престъпления – документно, извършено от длъжностно лице, преправяне на изборни резултати и съставяне на официален документ с невярно съдържание.

По данни на прокуратурата той бил назначен за секретар с решение на Районната избирателна комисия – Благоевград от 9 май 2024 г. Комисията трябвало да организира и проведе гласуването на изборите на 9 юни 2024 г.

Според обвинението в изборния ден М.Ш. отбелязал в избирателния списък, че трима души са гласували, въпреки че това не отговаря на истината. Той попълнил личните им данни и положил подписи от тяхно име.

Полицейска операция срещу контролирания вот в страната

По този начин са били съставени три неистински документа. След това, заедно с останалите членове на комисията, обвиняемият участвал в изготвянето на официалния протокол на секцията, като в него били включени и тези неверни данни. Така в документа било удостоверено, че тримата граждани са упражнили правото си на глас, въпреки че реално не са го направили.

В резултат на това в протокола било записано, че са гласували 362 души, вместо реално гласувалите 359 избиратели. Документът бил предаден в Районната избирателна комисия – Благоевград за отчитане на изборните резултати.

В хода на разследването били назначени графологични експертизи. Те установили, че ръкописният текст и подписите на тримата избиратели са изпълнени именно от обвиняемия.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

