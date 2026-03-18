-
-
-
-
-
-
-
Има задържани
Превантивна полицейска операция срещу контролирания вот започна в сряда сутринта на няколко места в страната. Служители на различни структури на МВР във Варненско извършват проверки на адреси и лица, за които има подозрения за участие в незаконни практики. Целта на операцията е да се предотвратят опити за манипулиране на изборния процес и да се гарантира честността на вота.
Първи сигнали за манипулация на уязвимите групи с цел купен вот
„Акцията е против битовата престъпност и престъпления против политическите права на гражданите. Участва и Жандармерията. Има набелязани цели”, обясни в ефира на „Здравей, България” главен инспектор Стоян Енев, началник на сектор „Издирване” към ОДМВР – Варна.
Към момента задържаните са 21.
„Тези операции ще продължат до изборния ден”, увери комисар Димитър Луков, началник отдел „Охранителна полиция" към ОДМВР- Варна.
С полицейска акция срещу купения вот започна и денят в хасковския квартал „Република”. Задържаните са 13. По неофициална информация един глас струва между 50 и 150 евро.
„Изведени са всички лица, които влияят на престъпленита, свързени с политическите права на гражданите. Извършват се проверки”, уточниха от полицията. Единият от задържаните има криминално минало, свързано с наркотици.
Операция тече и в Бургаско.
Последвайте ни