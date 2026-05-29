В случая с "града фантом" в "Баба Алино" потърпевши се оказват крайните купувачи. Справка на NOVA от имотния регистър на Варна показа, че от 2023 година досега в "незаконния град" са продадени близо 50 имота. Малко повече от половината - на чужденци, около 20 са купшени от български физически лица. Сред купувачите има и три фирми. Остават още около 90 непродадени имота.

Последната вписана покупко-продажба е от 13 май тази година. Цените варират от 800-1100 евро/кв.м в най-ранните продажби и стигат до 1400-1800 евро/кв.м през тази година. Какво ще се случи сега и какво споделят някои от собоствениците?

Александър Александров е един от тях. Той купува апартамент във "Форест клуб Варна" само преди 2 седмици. "Сега се чувствам безкрайно разочарован, защото със семейството ми планирахме да живеем там. Мястото е прекрасно", споделя той.

Официално сделката, вписана на 13 май, е и последната реализирана продажба на инвеститора, показва справка в имотния регистър. "Не съм предполагал, че при положение, че минавам при нотариус, който проверява всички документи и след това при съдия по вписванията по същия начин, може да се стигне до тази ситуация. Абсолютно нищо не ме усъмни", казва Александров.

Българка, която живее в чужбина, е още един от купувачите на имот там. Диана споделя, че по никакъв повод не се е усъмнила, че комплексът е с нередовни документи или че "нещо незаконно се случва там".

Павел Ни е българин от казахстански произход, който от 13-годишен живее и учи във Варна. Има съпруга и 4-месечно бебе. През 2025 година тегли ипотечен кредит за апартамент с цена 120 хиляди евро. "Вече втора година ходя в общината да плащам данъци. Там виждат апартамента. Ако не е легален, по какъв начин го намират? Това не го разбирам", споделя мъжът. Той се надява държавата да защити собствениците. "Ако ще събарят къщи, не знам къде ще живеем тогава. Страхувам се, че ще остана бездомен. Къде ще живея с моето семейство?", пита Павел Ни.

NOVA се свърза и с още български семейства с имоти в комплекса. Те не пожелаха да застанат пред камерата ни, но споделиха, че обмислят наемане на адвокат, който да защити колективно интересите им.