Продължава разплитането на казуса с "незаконния град” край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността “Баба Алино”. Очаква се от компанията, която стои зад строежа, да даде повече информация за медиите.

Строителството беше спрямо, тъй като за обекта не са издавани разрешения за строеж. Според Община Варна вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото.

Полиция влезе в офисите на фирмата инвеститор в „Баба Алино”

В четвъртък се стигна до остри спорове и взаимни обвинения в общинския съвет във Варна – за това кой е отговорен за незаконния град. Общинските съветници поискаха изслушване на кмета на Варна Благомир Коцев, а той от своя страна, заяви, че строителството е стартирало много преди началото на неговия мандат. Остава отворен въпросът обаче кой е допуснал изграждането на "незаконния град” и дали е имало чадър над мащабната схема.

От своя страна МВР започва щателни проверки за това дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата инвеститор.

И. ф. председателят на ДАНС Деньо Денев не предоставя информация за дейността на украинската групировка, строила край курорт "Златни пясъци", в Комисията за контрол на службите и специалните разузнавания в миналия парламент. По първоначална информация той е разписал заповедта за екстрадиция на инвеститора, както и забрана за допускането му до България, а след това я отменя.

По думи на варненци инвеститорът се рекламира активно в града под формата на билборди, както и в социалните мрежи. Определян е за влиятелен бизнесмен с голям паричен капитал, но публичните му изяви са оскъдни и за него се знае малко. По неофициална информация се строи и на други места освен в "Баба Алино".