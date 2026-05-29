Заради мароканските скакалци, кметът на Петрич Димитър Бръчков издаде заповед частично бедствено положение. Това обявиха от Община Петрич с пост във "Фейсбук".

Засегнатите площи са 1 500 декара, като се намират в землищата на две села - Генерал Тодоров (1 200 декара) и Марикостиново - 300 декара. Очаква се да бъде получен необходимият препарат за обработка на площите.

Инвазия от марокански скакалци в Благоевградско

Карантинният срок е 7 дни. Третирането се извършва от Община Петрич и при добри метеорологични условия ще започне в началото на следващата седмица. Уведомяват се собствениците на животни и лицата, които отглеждат пчелни семейства, да имат предвид, че предстои обработка с препарат срещу марокански скакалци. По време на карантинния срок животните не трябва да бъдат пускани извън стопанствата.

Допълнително ще бъде публикувана информация за началото на процеса по обработка на терените - веднага след получаването на препарата.

