Полицаи влязоха в Община Кърджали по разследване за нарушения по обществени поръчки. Кметът на града Ерол Мюмюн беше отведен за разпит, а след освобождаването си близо 3 часа по-късно, той заговори за политически натиск и опит за сплашване.

Все още няма официална информация кои точно обществени поръчки се проверяват. Неофициално NOVA разбра, че става въпрос за две, но основната е тази за приюта за бездомни животни край село Седловина до Кърджали. Това е мащабен проект. Стойността на обществената поръчка е 5 милиона и 385 хиляди лева без ДДС - над 6 милиона лева с ДДС. Тя е възложена в края на 2024 година със срок за изпълнение малко повече от година и половина, така че се очаква до лятото на следващата година да бъде завършена. Приютът трябва да включва 11 сгради. Проверка на NOVA установи, че вече има изградени обекти на място, но има и забавяне.

Съмнения за злоупотреба с поръчки: Какво проверява МВР в Община Кърджали

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че основно се проверява дали е имало въздействие върху изпълнители по обществената поръчка. В процедурата е участвала само една фирма, която впоследствие е спечелила проекта.

В Кърджали дойде и председателят на ДПС. Делян Пеевски определи случилото се като "огромен скандал и полицейско насилие на Курбан Байрам".

"Неслучайно в четвъртък си позволих лукса да напиша един пост в социалните мрежи, в който казах: „Тогава дайте да изключим всички религиозни празници – в християнството, в исляма, в юдаизма и така нататък“. Няма да остане ден в календара през годината, в който някой да може да приложи закона, защото всеки ще бъде в някакъв празник. Така че това не е сериозно. И съм сигурен, че мюсюлманите абсолютно се чувстват по този начин и подкрепят". Това заяви в "Здравей, България" председателят на Националното движение за права и свободи и един от основателите на ДПС Гюнер Тахир.

Кой е Ерол Мюмюн и какво проверява МВР в Община Кърджали

В подкрепа на твърдението си той изтъкна, че събралите се хора в подкрепа на кмета на Кърджали - били не повече от 50 души. "Кои бяха те? Самият зам.-шеф на НС Айтен Сабри обяви, че това е апаратът на ДПС. Но, извинявайте, всяка партия може да събере апарата си, дори и по-голям", подчерта Тахир.

По думите му при скорошни събития, които пряко засягат мюсюлманите - отбелязването на 19 май в Джебел, събитията в Езерче, Разградско, на Демир Баба теке и други, "никъде не присъства въпросният сегашен лидер на ДПС Делян Пеевски". "Това показва неуважение към мюсюлманите, които той се опитва да представлява", категоричен е Тахир. "Защото, когато започне да се разплита възелът през Ерол Мюмюн и другите кметове на общини, неминуемо ще се стигне до централата на ДПС в София".

Гюнер Тахир заяви, че времето на Тройната коалиция, когато управляваха ДПС, БСП и НДСВ в периода 2005 - 2009 година, "фирмите говореха за 10%, които трябва да се отчисляват съответно на управляващите партии". "Тогава - по моя информация, тези 10% се разделяха така: 5% за централата на ДПС и 5% за съответната община. Сега тези проценти вече са 30%, а някои говорят дори за 40%. Останалите средства отиват за изпълнение на поръчки с некачествени материали и в нарушение на законовите изисквания", изтъкна той.

И припомни, че през последните месеци, особено по време на предишното управление - всички кметове на общини, "които се снимаха под държавния герб, получиха финансиране от държавния бюджет в големи размери". "Например само за община Кърджали аз знам за цифри, които няма как да потвърдя, но става дума за суми между 300 и 500 милиона лева. Това са пари, насочени към определени проекти, но за сметка на други общини в страната. И неслучайно архитект Иван Шишков - министърът на регионалното развитие, спомена за едни 4 милиарда лева, насочени към определени общини. Посочи три от тях – Кърджали, Белица и Гърмен", припомни Тахир.

