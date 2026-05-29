Двама души са леко пострадали, след като дрон се разби в жилищна сграда в румънския град Галац. Според румънските власти летателният апарат е руски. Реакциите на ЕС и НАТО по случая не закъсняха. 

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи в пост в социалните мрежи, че е разговарял с румънските власти заради снощния инцидент с руски дрон. Той е потвърдил, че алиансът е в готовност да защити всяка педя от своята територия.

"Безотговорното руско поведение създава опасност за всички. Русия за пореден път показа, че отраженията от незаконното ѝ военно нападение срещу Украйна не признават граници", смята Рюте. "Руската война трябва да бъде прекратена, ще продължим подкрепата си за отбраната на Украйна", написа той.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща изрази пълна съпричастност и подкрепа към Румъния. Също в пост в социалните мрежи той определя руските действия като "безотговорни". "Осъждам възможно най-решително това нарушение на румънското въздушно пространство и на международното право", категоричен е той. "ЕС е единен в увеличаването на натиска над Русия чрез санкции и с укрепване на способностите за отбрана, особено по източните граници", пише Коща.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас написа пост, в който определи случая в Румъния като ярко и тежко нарушение на суверенитета на страната и на европейското въздушно пространство. "Отдавна Русия спря да признава границите и не може да остане ненаказана за нарушенията на въздушното пространство над Европа", настоя тя.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи случая в Румъния като поредното "преминаване на границата" от страна на Русия. Тя припомни, че ЕС продължава подготовката за допълнително разширяване на санкциите срещу Москва.

Украйна също излезе с позиция по случая.  Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че инцидентът с руски дрон, който се разби в жилищна сграда в Румъния, доказва, че Русия представлява заплаха за цяла Европа.

„Неотдавнашното навлизане на руски дрон в румънското въздушно пространство и последвалата му експлозия още веднъж доказаха, че руската агресия представлява реална заплаха за Черноморския регион и за цяла Европа“, написа Сибига в социалната мрежа X.

Редактор: Дарина Методиева

