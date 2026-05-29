Снимка: iStock
Двама души са леко пострадали, след като дрон се разби в жилищна сграда в румънския град Галац. Според румънските власти летателният апарат е руски. Реакциите на ЕС и НАТО по случая не закъсняха.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи в пост в социалните мрежи, че е разговарял с румънските власти заради снощния инцидент с руски дрон. Той е потвърдил, че алиансът е в готовност да защити всяка педя от своята територия.
I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend…— Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026
"Безотговорното руско поведение създава опасност за всички. Русия за пореден път показа, че отраженията от незаконното ѝ военно нападение срещу Украйна не признават граници", смята Рюте. "Руската война трябва да бъде прекратена, ще продължим подкрепата си за отбраната на Украйна", написа той.
Председателят на Европейския съвет Антониу Коща изрази пълна съпричастност и подкрепа към Румъния. Също в пост в социалните мрежи той определя руските действия като "безотговорни". "Осъждам възможно най-решително това нарушение на румънското въздушно пространство и на международното право", категоричен е той. "ЕС е единен в увеличаването на натиска над Русия чрез санкции и с укрепване на способностите за отбрана, особено по източните граници", пише Коща.
Full solidarity and support to Romania following the crash of a Russian drone on a residential building in Galați, injuring civilians.— António Costa (@eucopresident) May 29, 2026
Russia’s escalation on EU territory is reckless and irresponsible. I condemn in the strongest terms this violation of Romania’s national…
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас написа пост, в който определи случая в Румъния като ярко и тежко нарушение на суверенитета на страната и на европейското въздушно пространство. "Отдавна Русия спря да признава границите и не може да остане ненаказана за нарушенията на въздушното пространство над Европа", настоя тя.
The Russian drone crash into apartments in Galați was a blatant and serious violation of Romania's sovereignty and European airspace.— Kaja Kallas (@kajakallas) May 29, 2026
I spoke with Foreign Minister @oana_toiu this morning to convey the EU’s full solidarity with Romania.
Russia has long ago stopped respecting…
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи случая в Румъния като поредното "преминаване на границата" от страна на Русия. Тя припомни, че ЕС продължава подготовката за допълнително разширяване на санкциите срещу Москва.
Russia's war of aggression has crossed yet another line.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026
A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.
On EU territory.
We stand in full solidarity with Romania and its people.
As we continue strengthening our security and…
Украйна също излезе с позиция по случая. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че инцидентът с руски дрон, който се разби в жилищна сграда в Румъния, доказва, че Русия представлява заплаха за цяла Европа.
The recent incursion of a Russian drone into the Romanian airspace and its explosion in the residential area of Galaț proved once again that Russian aggression poses a real threat to the Black Sea region and the entire Europe.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 29, 2026
Strengthening support to Ukraine and increasing…
„Неотдавнашното навлизане на руски дрон в румънското въздушно пространство и последвалата му експлозия още веднъж доказаха, че руската агресия представлява реална заплаха за Черноморския регион и за цяла Европа“, написа Сибига в социалната мрежа X.Редактор: Дарина Методиева
