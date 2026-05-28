Снимка: АП, БТА
Ранени са 15 души
Здравното министерство на Ливан съобщи, че израелски удар южно от Бейрут е отнел в четвъртък живота на жена и две деца. Израелската армия заяви, че е нанесла „прецизен удар“ по столицата, без да посочи целта.
„Израелският удар в град Шуейфат доведе до три жертви – жена, нейната малка дъщеря и дете със сирийско гражданство - в допълнение към 15 ранени, сред които три деца и пет жени“, сочи изявлението на здравното министерство.
8 души, сред които и две деца, загинаха при израелски удари край Бейрут
Източник: БГНЕС, АФП
