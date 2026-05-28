Към началото на 2026 г. десетки обекти били без реален отчет за период от три до над шест месеца
Комисията за защита на потребителите установи прилагане на нелоялна търговска практика от страна на ВиК оператор във връзка с отчитането и разпределението на количества вода за битови нужди на територията на София.
Производството е инициирано след самосезиране на органа и е част от поредицата от проверки, които Комисията извършва през последните няколко месеца в различни сектори от обществена значимост.
Извършена е проверка относно начина на отчитане на индивидуалните водомери и формирането на т.нар. „общо потребление“ в сграда в режим на етажна собственост. В хода на проверката е установено, че дружеството не е извършвало регулярни реални отчети на индивидуалните водомери в нормативно установените срокове за голяма част от обектите в сградата. Събраните доказателства сочат, че към началото на 2026 г. десетки обекти били без реален отчет за период над три месеца, а част от тях – за повече от половин година.
КЗП счита, че формирането на „общо потребление" следва да се основава на реални и своевременно извършени отчети на индивидуалните водомери. При липса на такива съществува риск от неточно разпределение на разходите и ощетяване на коректните потребители. При установяване на последващи нелоялни търговски практики дружеството може да бъде санкционирано в размер до 25 000 евро за всяко извършено нарушение.
