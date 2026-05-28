Снимка: БТА
Други двама са скочили от един от балконите
Мъж загина при пожар в хотел в Слънчев бряг. Трагедията се е разиграла този следобед. Жертвата е 47-годишен работник.
Пожар избухна на плаж в Слънчев бряг
По данни на други служители, трима заварчици са работели в хотела, когато от искра бързо се е възпламенило помещение. Двама от работниците са скочили от балкон на нисък етаж, третият погълнал голямо количество дим и колабирал, докато е опитвал да избяга от пламъците.
Снимка: Елена Танева, NOVA
Изгорели са три стаи от хотела.Редактор: Ина Григорова
Източник: Елена Танева, NOVA
Последвайте ни