Народни представители от ДПС определиха случая с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн като полицейски тормоз и политически натиск. Те са се събрали пред сградата на областната дирекция на полицията в Кърджали в знак на подкрепа за Мюмюн. Заместник-председателят на ДПС беше отведен по-рано днес на разпит в Областната дирекция на МВР по разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева.

„На втория ден на Курбан Байрам идват няколко полицая в кабинета на кмета на Кърджали, казват, че има призовка, с която го отвеждат в ОД на полицията в Кърджали. Ние това го приемаме като знак не само към Ерол Мюмюн като кмет на Община Кърджали, но и като знак към „Движението за права и свободи”. Приемаме това като знак към цялата турска и мюсюлманска общност в България. Ще видят каква е силата на ДПС, каква е силата на турската и мюсюлманската общност и ние никога няма да забравим този полицейски тормоз и политически натиск, който в момента се осъществява от някои политически и полицейски началници”, коментира депутатът Байрам Байрам.

„И през годините сме виждали такива действия отстрана на полицията и на някои управляващи и всички знаем, че те рано или късно си тръгват от тези постове, но ДПС остава в Кърджали. Няма да позволим никой по никакъв начин да прави такъв политически и полицейски тормоз над жителите на общината, над кмета на общината и който и да е представител на ДПС”, каза той.

По думите му в сградата на общината се извършват полицейски действия, а адвокатът на Ерол Мюмюн също е там и най-вероятно е на разпит.

„Недопустимо е на втория ден от Байрама заместник-председателят на ДПС да бъде арестуван и изведен от кабинета си. Живеем в правова и демократична държава и това да се случва на толкова свещен празник. Всички сме тук в подкрепа на Мюмюн. Не може да се посяга по този начин на кмета. Нека да си спазваме правата и да бъдем по-смирени. По време на цяла кампания слушахме как ще дойде промяната, аз мисля, че това не е промяна”, заяви зам.-председателят на парламентарната група Айтен Сабри.

