Земите на „незаконен град” е горска територия и е абсурд да се променя предназначението ѝ. През октомври 2023 година горски служители отиват на проверка и констатират сеч и строителство и уведомяват РИОСВ, община Варна и всички други компетентни институции, включително полицията. И докато там бетонът расте, продължават проверките и уведомленията към прокуратурата, но не последва нищо. Още тогава е трябвало общината да издаде мярка спиране на всякакво строителство и ако в рамките на срока предписанието не бъде изпълнено, да отидат и да го изчистят. Това каза в ефира на „Здравей, България” министърът на земеделието Пламен Абровски.

По думите му незаконния комплекс е създаден върху терен на гора, предвидена за дърводобив. Именно затова никога не е имало сгради, подлежащи на удостоверение за търпимост. „Имот номер 5 е заменка от 2005 година, тя не попада в забранителния списък, но е част от общата забрана за промяна на предназначението. В документа пише, че имотът е гора с цел производство на дървесина, абсурдно е да се издаде удостоверение за търпимост. В момента единственото решение продължава да бъде общината да изчисти гората от строителството”, добави Абровски.

Според земеделския министър председателят на ДАНС е наложил принудителна административна мярка на един от инвеститорите на мащабния комплекс, а 10 дни по-късно тя е отменена. Това действие ще бъде обект на проверка и ще бъде изискано обяснение. „От 2023 година досега всяка институция е реагирала сама за себе си. Вчера събрахме за пръв път отговорните институции и обсъдихме казуса. Случилото се във Варна е много грозно - наглост с двойно дебелоочие. не може да ти казват, че сечеш и строиш незаконно, да си плащаш глобите с усмивка, да продължаваш да строиш и да мислиш, че никой нищо не може да ти каже”, заяви Пламен Абровски.

Министърът обяви, че закупилите апартаменти в незаконния комплекс могат да предявят претенциите си към Община Варна.

Припомняме, че на 26 май при акция на полиция и община край Варна разкри „незаконен град”. Изградени са постройки без разрешение на 100 декара в местността „Баба Алино” край Варна. Строителството е спряно. Има задържани.

Ден по-късно държавата се задейства по казуса с незаконното селище край „Златни пясъци”. Двама министри и един от заместник-министрите на вътрешните работи отидоха във Варна, за да разберат кой е допуснал строежа на 104 сгради. Кметът на града Благомир Коцев обвини предишните управляващи, а от екипа на Иван Портних отговориха - вината е на сегашния кмет.

Заповед за спиране на строителството е издадена още през септември миналата година от кмета на Варна.

ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕ

Абровски обясни, че новите мерки срещу спекулата предвиждат промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика. „Искаме споделена отговорност между различните участници във веригата - 50:50. Конкуренцията в бранша е жестока, но трябва да има някаква честност. Ефектът от мерките ще бъде положителен, съвсем скоро ще обявим инициатива „Кошница с грижа” - първа стъпка от множество действия за по-ниски цени. Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10%. В нея доброволно се включват всички вериги - както големи, така и малки”, поясни земеделският министър.

Според него е недопустимо вносните продукти да имат по-малка надценка от българските, за да се продават по-лесно. „Пример е прясното мляко, но има продукти, които са по-евтини у нас, отколкото, ако бъдат внесени, но са недостатъчно количество. Най-къса доставка има при големите търговски вериги, а при малките квартални магазинчета има най-голямо оскъпяване, а аз искам да им дам достъп до земеделските производители. Създадох работна група, която скоро ще може да ми каже да променим сайта на ведомството, така че всеки малък търговски обект да има информация за тях”, посочи още Абровски.

По думите му амбицията му е да срещне магазинчетата с производителите на местно ниво. „Предишният директор Мавровски каза, че не са го пускали на „Капитан Андреево”, затова не е знаел какво се случва. Попита ме може ли вече да отиде там, аз не разбрах кой му е попречил. Другата или по-другата седмица ще отида лично аз на КПП, за да видим целия процес. Европейската комисия е идвала на одит, щом тя е сигурна в системата за контрол на храните по границата, кой съм аз да се усъмня”, уточни министърът.

