Хиляди вярващи се стекоха пред храма „Свети Сава“ в Белград, за да видят Пояса на Света Богородица - една от най-почитаните реликви в православния свят. Светинята е изложена в Сърбия за първи път от близо 650 години и пристигна от манастира Ватопед в Света гора.

Опашките пред храма надхвърлиха километър, а поклонниците чакаха с часове при температури около 30 градуса. Заради жегата на място беше осигурена и цистерна с вода.

Метеоролозите в сръбската столица издадоха жълт код за високи температури, необичайни за края на месец май.

