Руският президент Владимир Путин е подписал указ, с който се предвижда опрощаване на дългове за нови участници във войната в Украйна и техните семейства.

Мярката е част от по-широките усилия на Москва да увеличи числеността на армията си в продължаващия конфликт, който навлиза в своята четвърта година. Според новия указ военнослужещи, подписали договор с руското министерство на отбраната след 1 май, както и техните съпрузи, могат да бъдат освободени от задължения до 10 милиона рубли (около 120 000 евро), при условие че срещу тях е имало започнато изпълнително производство за събиране на дългове преди тази дата.

Договорът за участие в така наречената „специална военна операция“ трябва да бъде с минимален срок от една година, уточняват от Кремъл.

Размерът на опростените задължения се равнява приблизително на стойността на малък апартамент в Москва с площ около 35 квадратни метра, което подчертава значимия финансов стимул, заложен в мярката.

Новата политика се добавя към вече съществуващи стимули за военнослужещите - включително високи еднократни бонуси и преференциален достъп до висше образование.

Паралелно с това президентът е подписал и отделен указ, който предвижда безсрочно удължаване на правото на ползване на държавни земи за участници във войната.

