В Лас Вегас, САЩ, се проведе един от най-необичайните турнири в историята на световния спорт – Enhanced Games. На „Подобрените игри“ или „Олимпиадата на стероидите“ беше разрешена употребата на всякакъв допинг за постигане на максимален спортен резултат.

Организаторите много се стараеха на турнира им да паднат знакови световни рекорди в леката атлетика, щангите и плуването, но на практика последва почти пълен провал. Световният рекорд беше само един, но и там имаше нюанс.

Какви са петте основни извода от Enhanced Games?

№1 – Поне някакъв световен рекорд

Световен рекордьор на „Подобрените игри“ стана българският плувец Кристиан Голомеев, който се състезава за Гърция. Той преплува 50 м свободен стил за 20,81 сек. Това е с 0,07 по-бързо от официалното време на австралиеца Камерън Макевой. Разбира се, световната федерация няма да признае този резултат, но спортистът може да е доволен – спечели милион долара за една вечер.

Истината е, че не е много ясно дали този резултат може да служи като реклама на фармакологията. Причината е, че освен забранените вещества по време на подготовката, е бил използван и специален цялостен, затворен костюм, който не е разрешен в официалните състезания под егидата на световната федерация. Костюмът намалява съпротивлението на водата и безспорно представлява технологичен допинг. Възможно е дори да е по-ефективен от самата „химия“. Този костюм бе забранен след световното първенство в Рим през 2009 година, когато бяха подобрени 41 световни рекорда.

№2 – Никой дори не се доближи до резултатите на Юсейн Болт

Амбициозната цел на организаторите на Enhanced Games беше нов рекорд на 100 м спринт. Те много искаха да подобрят историческите 9,58 сек., постигнати от Юсейн Болт.

Но олимпийският медалист и многократен световен шампион Фред Кърли беше много далеч не само от времето на ямайската легенда, но и от личния си рекорд. На пистата в Лас Вегас той постигна едва 9,97 сек.

При жените на 100 м дори победи състезателка, която не е употребявала никакви вещества (да, и на такива атлети беше разрешено да участват). Тристан Евелин от Барбадос пробяга дистанцията за 11,26 сек., което е с 0,77 по-бавно от световния рекорд.

№3 – Руснак забогатя в Лас Вегас

Единственият руснак на Enhanced Games беше плувецът Евгений Сомов. Той отдавна живее в Америка и благодарение на това стигна до Олимпиадата в Париж 2024, но там не показа нищо особено. За сметка на това в Лас Вегас на 50 м бруст той завърши трети с личен рекорд (27,21), а победата спечели олимпийският шампион от САЩ Коди Милър (26,55).

На 100 метра Сомов (59,61) вече финишира втори, отново след Милър (59,47). Тези резултати му донесоха десетки хиляди долари. Може само да се поздрави руснакът, който спечели такъв джакпот в края на кариерата си, защото на сериозни състезания повече няма да бъде допуснат.

№4 – Твърде тежки рекорди

Дори в щангите, където допингът решава много неща, участниците в Enhanced Games не показаха нищо впечатляващо. Изобщо не можеше да става дума за разширяване на човешките възможности: резултатите изоставаха с по 20-30 кг от световните рекорди.

№5 – Така и не се появиха очакваните свръххора

Сега вече стана очевидно – фармакологията и допингът не са толкова важни, колкото природните дадености и талантът. Няма как за кратко време един посредствен спортист да бъде натъпкан с „вълшебни хапчета“ и да се превърне в свръхчовек.

Организационният комитет на Enhanced Games ще изплати на всички спортисти заработените премии – общо те са спечелили около 7 милиона долара от бягане и плуване. Състезателите безспорно могат да бъдат доволни, защото ще получат много повече пари, отколкото ако се бяха състезавали на официални турнири.

Спонсорите на „Олимпиадата на стероидите“ изглежда са очаквали съвсем различен ефект. Вероятно са искали да виждат обозначението WR (световен рекорд) след почти всяка дисциплина. Вместо това крайният резултат се оказа съвсем различен.

Редактор: Цвета Лазаркова