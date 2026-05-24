Мъж откри стрелба близо до Белия дом във Вашингтон. Това е станало на охраняем входен пункт до сградата. Пострадал е случаен минувач, а нападателят е застрелян.

Малко след 18 часа вечерта, източно време, очевидци съобщават за между 15 и 30 изстрела в близост до сградата.

Инцидентът се е случил на 17-а улица и "Пенсилвания авеню", в непосредствена близост до оградата, където освен служители много често минават и туристи. Всички журналисти от северната морава на Белия дом са били евакуирани.

Най-малко един час Белият дом е бил под блокада. През това време президентът Доналд Тръмп се е намирал вътре. Няма ранени служители.

Според властите заподозреният за стрелбата е приближил пропусквателен пункт в Белия дом и е открил огън срещу агентите на Сикрет сървис. Охранителите са отвърнали на изстрелите, мъжът е ранен, а по-късно умира в болницата. По време на стрелбата е улучен и очевидец. Състоянието на ранения минувач към момента остава критично.

Престрелка във Вашингтон: Агенти на "Сикрет сървис" простреляха въоръжен нападател

Източници от разследването твърдят, че стрелецът е бил добре познат на Тайните служби - 21-годишен мъж с психични отклонения. Според съдебни документи той и преди се е опитвал да навлезе в охраняемия периметър на Белия дом, като тогава твърдял, че е Исус Христос.

Стрелбата се случва само месец след опита за покушение срещу високопоставени служители по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом. Съвпада и с изявлението на Тръмп, че споразумение с Иран е постигнато до голяма степен.

Редактор: Ивета Костадинова