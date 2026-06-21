Млада жена изчезна в Пирин. Има информация, че е предприела преход в района на най-високия връх в планината.

Маршрутът между заслон „Кончето“ и връх Вихрен, където следите ѝ се губят, е сред най-популярните, но и сред най-предизвикателните високопланински преходи в България.

Откриха издирвания в Стара планина турист

От Планинската спасителна служба издирват жената. В акцията по издирване е включен и хеликоптер на военновъздушните сили. Той излетя от начална станция в Банско и се отправи в посока „Кончето“, където в момента извършва обходи и прелитания, за да намери следа от жената. Именно там е последният контакт с нея. Тя е изпратила снимка на своя приятелка, след което е предприела похода.

С помощта на мобилния оператор се правят опити да се хване сигнал от мобилния ѝ телефон, който, по информация на NOVA, продължава да е включен. Данните показват, че сигналът е уловен надолу по ръба на пътеката.ю

Очаква се по-късно, след кацането на хеликоптера обратно в Банско, да стане ясно дали е забелязана следа от жената. От Спасителната служба обясниха, че в района все още условията с много коварни, има преспи на места и, ако човек е неподготвен, са възможни и подхлъзвания.

В спасителната операция тази сутрин се включи и кметът на Банско.

„Вчера в 9:00 ч. вечерта е подаден сигналът. Жената рано сутринта в 07:30 ч. си прави едно селфи от „Кончето” и го изпраща, след това изчезва от обхват и след подаването на сигнала сутринта е направен оглед с дрон, но не се вижда нищо в района. Най-сигурният начин в момента е да се огледа с хеликоптер, за което благодарим на въоръжените сили, че го изпращат. Двама от колегите ще се качат заедно с екипажа в хеликоптера, ще направят оглед, ако видят жената или нещо им се стори подозрително, ще преценяват на място какво да правят. След като се облети, акцията ще продължи така, както реши ръководството на Планинската спасителна служба”, заяви по-рано кметът на Банско Стойчо Баненски.