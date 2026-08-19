Политическите партии в опозиция коментираха информацията на „Файненшъл таймс“, че Иран е проучвал възможността да атакува американски военни обекти в Европа , ако Доналд Тръмп ескалира войната.

В позиция на ГЕРБ, публикувана във Facebook, пише, че това е сериозен сигнал. От партията допълват, че информацията не доказва предстоящ удар, но изисква незабавна и ясна реакция от българското правителство, като също така "разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха".

"Сложното географско положение на страната ни винаги е изисквало разумна, активна и предвидима политика за защита на националния интерес. В условията на тежки въоръжени конфликти сигурността не се гарантира с лозунги, а с активна дипломация, надеждни съюзи, добра разузнавателна оценка и реална готовност на институциите", напомнят от ГЕРБ в публикацията.

"Когато беше президент, Румен Радев предупреждаваше за пряка заплаха за България. Когато стана министър-председател, същият риск започна да бъде представян като въпрос на „логистика“. Националната сигурност не може да се преувеличава преди избори и да се омаловажава след тях", категорични са от партията на Бойко Борисов.

"Още когато кабинетът поиска от Народното събрание разрешение за разполагане на самолети цистерни във връзка с конфликта в Близкия изток, ГЕРБ настоя за пълна оценка на риска и гаранции за сигурността на гражданите, военнослужещите и военните обекти. Днес обществото има право да знае дали тази оценка е била адекватна и дали е актуализирана", пише още в позицията.

От ГЕРБ настояват правителството да информира Народното събрание какво е реалното ниво на заплахата, кога българските служби са получили информация за евентуални ирански сценарии и какви конкретни мерки са предприети. Оценката трябва да обхваща не само ракети и дронове, а и терористични и прокси действия, кибератаки и саботаж. Също така отбелязват, че правителството трябва да каже и какви гаранции и способности за защита са осигурени в координация със САЩ и НАТО, както и да потвърди, че използването на българска територия остава единствено в рамките на мандата, одобрен от Народното събрание.

"Настояваме МВнР да извика иранския посланик и да поиска официално обяснение от Техеран дали разглежда българска територия, граждани или инфраструктура като възможни цели. България няма защо да се оправдава за решенията си като суверенна държава и член на НАТО", заявяват от партията и добавят, че ГЕРБ няма да иска България да отстъпва от съюзническите си ангажименти под заплаха. "Няма обаче да приемем и кабинетът да се крие зад НАТО, без да обясни какво е договорил, какви гаранции е получил и как ще защити българските граждани. България не трябва нито да се поддава на заплахи, нито да влиза неподготвена в рискове. Съюзите ни са стратегически избор. Сигурността на българските граждани е безусловно задължение на държавата", завършва публикацията.

Темата коментираха и от "Възраждане".

Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението. "Радев осигури бази и престой за американските самолети не само в Безмер, но и на гражданските летища в София и Варна, с което постави под заплаха живота и сигурността на всички български граждани. Политиката на "Прогресивна България" ликвидира българския суверенитет, превръщайки България не в държава, а в колониална територия”, казва той.

Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев припомни своя реч от трибуната на Народното събрание.

В нея той пита каква е защитата на България, дали сме поискали разположението на комплес Patriot там, където ще бъдат самолетите, и какво точно сме договорили с американската страна.

Редактор: Цветина Петрова