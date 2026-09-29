Инфлационният чек и коледните добавки могат да достигнат до около 550 хил. човека и семейства, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя посочи, че изплащането на инфлационния чек започва от 1 октомври, като хората не трябва да подават заявления или да представят документи.

„Не изискваме никакви документи от хората. Никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация за тях“, каза министърът. По думите ѝ данните се проверяват автоматично и помощите се изплащат въз основа на наличната информация.

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Министър Ефремова уточни, че човек с пенсия около или под линията на бедност също може да получи инфлационния чек, ако отговаря на условията. При определянето на право на помощ се проверява цялостното имуществено състояние на лицето.

По отношение на коледната добавка социалният министър заяви, че хората, които имат право на помощи за отопление, са сред целевата група за получаването ѝ. „Коледната добавка ще се изплаща през ноември, за да може да се встъпи в декември“, каза Ефремова.

Тя уточни, че получателите на инфлационния чек и коледната добавка не са напълно еднакви категории, но „в по-голямата си част са еднотипна целева група“.

Редактор: Цвета Лазаркова