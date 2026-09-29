Темата за домашната ракия предизвика сериозни реакции, след като стана ясно, че се обсъждат нови предложения, свързани с производството и предоставянето на алкохол от частни лица. В момента законодателството позволява на домакинство да произвежда определено количество за лична употреба, но продажбата на домашна ракия е забранена. Въпросът е дали предоставянето на ракия на близки, приятели или съседи би могло да доведе до санкции при по-голямо количество.

„Ако ви подаря бутилка с кайсиева ракия, аз съм много недобронамерен към вас, защото традицията в България е да бъдем гостоприемни и щедри. Според готвените промени обаче аз ще ви подаря не ракия, а 1000 евро глоба“, коментира в ефира на „Здравей, България” Сашко Павлов от Националното сдружение „Българска домашна ракия”, който е и собственик на казан за ракия.

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По думите му подобни мерки биха засегнали не просто производството на алкохол, а традиция, която е дълбоко свързана с българския бит. „Векове наред у нас се е варила ракия. И сега някой се опитва да посегне на домашното ти битие, да влезе ти в дома“, заяви Павлов.

Според него обаче основният проблем, който трябва да бъде решен от институциите, не е домашната ракия за лична употреба, а търговията с алкохол с неясен произход. По думите на Павлов е малко вероятно хората, които произвеждат ракия за себе си, да започнат да я продават. „Кой би си продал домашната ракия, която е чувствително по-скъпа от тази по магазините? Достатъчно е да си направите сметка от колко грозде излиза един литър ракия, колко са разходите и на каква цена ще я продадете“, коментира още Павлов.

Той посочи, че при промишленото производство върху крайната цена влияят редица разходи - за производство, етикети, капачки, бутилки, транспорт, надценка и печалба.

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Представителят на Националното сдружение „Българска домашна ракия” обяви, че производителите са готови първо да потърсят диалог с управляващите, но при липса на резултат, не изключват и протести - по-мащабни от тези рез 2017 г.

По думите на Павлов още тогава хора от бранша са търсили информация и в други европейски държави за начина, по който там се регулира производството на алкохол от земеделци. „Оказва се, че производители на плодове и грозде имат право да варят по 10 хектолитра алкохол по силата на Директива 8392 на Европейския съюз от 1992 г. И този алкохол е за продажба - плащат си всичко, вадят сертификати и го продават“, посочи той.

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