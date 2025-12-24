Снимка: iStock
-
Какви са алкохолните навици на българина
Консумацията на домашно произведена ракия намалява от 64% през 2021 г. на 50% към днешна дата. Освен това младите – поколението Gen Z, не консумират спиртни напитки. Това са двата основни извода от проучването на асоциацията „Спиритс България” представено от Ралица Скорчева-Славова. Проучването е проведено от VN Market Research сред 1054 респонденти. Прави се за трети път.
Спадът от 14% в консумацията на домашна ракия изисква допълнително разглеждане, смята Славова. Според асоциацията това се дължи на поколенческата смяна и на урбанизацията.
„Младата генерация иска да живее по-здравословно и консумира отговорно, без да го вербализира или определя като такъв начин на поведение”, обясни Славова.
Според нея тенденцията е стабилна - най-много хора консумират вино, след това бира и едва на трето място – спиртни напитки. Световната тенденция обаче показва, че онези, които все пак употребяват алкохол, го правят по-често.
Най-консумираният такъв в България е ракията. В проучването тя е разделена на домашно произведена и купена от магазин. Следват уискито и водката. „След тях са узо, джин и ром, които се движат от различни възрастови, градски и полови групи”, каза още Славова.
Разработен е и дигиталният продукт AlcoGuide. Той може да калкулира колко алкохолни единици сте консумирали, за колко време вашият организъм ще ги разгради и след колко часа може да шофирате.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
