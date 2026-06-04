Пороен дъжд падна във Велико Търново и областта, наводнен е Проходът на Републиката в района на село Пчелиново.

Днес бяха обявени оранжеви и жълти кодове за значителни валежи и гръмотевични бури в половин България. За Великотърновско - жълт.

Видеа от бурята във Велико Търново получихме и в рубриката „Моята новина” .

От областната управа съобщиха, че областният управител Марин Богомилов е посетил военния завод „ТЕРЕМ-Ивайло“ след сигнал за нанесени поражения от придошло дере. В огледа на засегнатите участъци на територията на завода участва и Петър Димитров, заместник областен управител.

Над 110 домакинства са пострадали след наводнението във Велико Търново

Управителят на завода инж. Георги Бянов разказа, че още при първото наводнение в края на май, нивото на дерето, което идва от село Присово, се е вдигнало и е заляло важна инфраструктура.

Отнесени са асфалтова настилка, а помпите на Пречиствателната станция са наводнени. Вода е нахлула и в гаражите, от които е изрината над 300 кубика тиня. Пострадали са 2-3 автомобила. Сериозно е компрометиран мост като водната стихия е подкопала устоите му. Мътните води са довлекли купища наноси от земни маси, чакъл и дървесина, които трябва да бъдат тепърва разчистени, съобщават още от областната управа.

Няма засегнати производствени цехове и продукция, в които се сглобяват бронирани машини и се изработват и други военни изделия. Областният управител Марин Богомилов се ангажира да съдейства за ликвидиране на щетите от бедствието, защото военното предприятие е от стратегическо значение и е свързано с националната сигурност.

