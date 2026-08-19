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Децата на русенското село Бъзън превърнаха старото училище в лятна занималня
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Редактор: Цветина Петрова
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