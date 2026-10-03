Остра критика към действията на управляващите отправи съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в „Офанзива“ с Любо Огнянов. Като основен пример той посочи изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента за убийството на Илиян Филипов. Според Божанов депутатите не са получили достатъчно информация за работата по случая и за възможните мотиви и поръчители.

По думите му институциите трябва да стигнат до всички връзки около Филипов, включително ако има данни за отношения с хора от криминалния контингент или за трафик на наркотици. Божанов подчерта, че към момента не трябва да се правят заключения само на базата на слухове. „Трябва да се разследва. Ако има данни за връзки с наркотици или такива за връзки с определени лица, това трябва да бъде проверено. Но не можем да кажем, че има връзка с наркотрафик само защото има някакви слухове“, заяви той.

Божидар Божанов: Ще внесем искане до ВСС за документите по скандалите „Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красьо Черния“

Божанов атакува управляващите и по друга тема - обществените поръчки за мантинели и начина, по който се разпределят публични средства. Според него въпросът не е само кои фирми са печелили конкретни договори, а как се упражнява влияние върху институциите, които ги възлагат. „За нас е важно да разберем как е упражнено това влияние. Не просто кой е подписал договора, а кой е звънял, кой е натискал, кой е заплашвал, кой е обещавал“, каза съпредседателят на „Да, България“. По думите му именно подобни механизми трябва да бъдат обект на институционален и парламентарен контрол.

Божанов коментира и икономическата политика на управляващите. Той се обяви против увеличаването на данъчното бреме и определи като проблем подхода, при който държавата търси допълнителни приходи чрез нови или по-високи данъци. По думите му трябва да се търсят механизми за ограничаване на разходите и за по-ефективно управление на публичните средства. Той коментира и идеите за облагане на свръхпечалбите, ограниченията за домашната ракия и мерките при поскъпване на горивата.

Целия разговор вижте във видеото.