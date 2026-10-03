АТВ, управлявано от 40-годишен мъж, се заби във фонтан в един от градските паркове в Горна Оряховица, след което се преобърна.

Инцидентът е станал през изминалата нощ. В резултат на удара са пострадали шофьорът и неговата 34-годишна спътница, които са изхвърчали от АТВ-то. Двамата незабавно са транспортирани до "Спешна помощ" за преглед. По-късно са напуснали лечебното заведение по собствено желание.

16-годишен с положителна проба за алкохол подкара кола и катастрофира край Велико Търново

При пристигането на полицейския екип водачът е бил тестван за употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 1,99 промила алкохол в издишания въздух. На мъжа е взета и кръвна проба за химически анализ.