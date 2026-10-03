Видео, Стопкадър: Мартин Георгиев, NOVA
-
Русия удари втори голям мост над Днепър в Киев
-
11 души са в болница след срутване на бар в Испания (ВИДЕО)
-
"Елените" година след потопа - "призрачен град", 70 тома доказателства и разследване без виновни
-
Община Варна след инцидента в Морската градина: Невъзможно е да се предвиди падането на зелени клони
-
Трима работници пострадаха, след като клон падна върху тях във Варна (СНИМКИ)
-
Какви са официалните версии след инцидента със самолет към Тел Авив
Пробата за алкохол на шофьора е положителна
АТВ, управлявано от 40-годишен мъж, се заби във фонтан в един от градските паркове в Горна Оряховица, след което се преобърна.
Инцидентът е станал през изминалата нощ. В резултат на удара са пострадали шофьорът и неговата 34-годишна спътница, които са изхвърчали от АТВ-то. Двамата незабавно са транспортирани до "Спешна помощ" за преглед. По-късно са напуснали лечебното заведение по собствено желание.
16-годишен с положителна проба за алкохол подкара кола и катастрофира край Велико Търново
При пристигането на полицейския екип водачът е бил тестван за употреба на алкохол. Дрегерът е отчел 1,99 промила алкохол в издишания въздух. На мъжа е взета и кръвна проба за химически анализ.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни