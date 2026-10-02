Идеална майка, домакиня и инфлуенсър – дигиталният образ, който накара жените да повярват, че щастието на традиционните роли е възможно и лесно постижимо. Романът „Минали години” поглежда зад камерата на Instagram уюта.

Пред камерите – приказка за духа на доброто старо време. А зад кадър – две бавачки, помощници за снимките и кухня с професионално оборудване.

„Темите в книгата са тези на човека от 21 век”, обясни в предаването „Социална мрежа” Темз Арабаджиева от издателството, публикувало книгата у нас.

„Минали години” е името на идилично ранчо, в което живее главната героиня със своето наглед перфектно семейство. Натали продава перфектния образ на идеалната домакиня, която се грижи сама за децата си, сама произвежда храната, която слага на масата. Зад кадър обаче има бавачки, прислужници и работници, които обработват земята на това ранчо, разказва Арабаджиева.

За мен тази книга поставя по-голям акцент - за мястото на жената в 21 век, допълни тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова