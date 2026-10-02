Централната избирателна комисия определи къде и колко секции ще бъдат разкрити извън България за президентските избори на 25 октомври.

Най-голям брой места за гласуване ще има в Обединеното кралство - 82. Следват Турция със 78 секции, Германия със 70, Испания с 67 и Съединените щати с 44.

ЦИК обяви списъка с местата за гласуване в чужбина за президентските избори

За част от планираните секции все още е необходимо разрешение от властите на съответната държава, което трябва да бъде получено най-късно до 22 октомври. Това условие важи за места в Италия и Китай, за всички секции извън българските дипломатически и консулски представителства в Норвегия, както и за секцията в Леобен, Австрия.

Специален режим ще има в Германия. Властите там са разрешили по изключение гласуване извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Секции могат да бъдат открити в населени места, където е имало такива и на изборите през април 2026 г., но не навсякъде, където са изпълнени условията на българския Изборен кодекс.

Ограничения има и в Чехия. Там ще работят три секции и всички ще бъдат в българското посолство в Прага. Заради изискване на чешките власти няма да има места за гласуване в Бърно, Ихлава, Либерец, Млада Болеслав и Пилзен.

Българи, живеещи в 66 държави, вече са подали заявления за гласуване на президентския вот

ЦИК няма да разкрива секции на гръцкия остров Тасос и в Ханиоти на Халкидики. Според Генералното консулство в Солун тези места се посещават от повече българи предимно през активния летен сезон, а заявленията за гласуване са съответно само пет и две. В испанския град Арчидона също няма да има секция, тъй като за нея не е подадено нито едно заявление. При решенията си комисията се е съобразила с мотивираните предложения на Министерството на външните работи.

Секция няма да бъде открита и в Санкт Петербург. Българското посолство в Москва е посочило като причини прекратеното дипломатическо присъствие в града, липсата на гаранции, че руските власти ще дадат необходимото разрешение, както и съображения за сигурност. Подалите заявления за Санкт Петербург български граждани могат да бъдат включени в избирателния списък за секцията в посолството в Москва.

За сметка на това допълнителни секции са предвидени в Барселона и Цариброд заради очакваното голямо натоварване. Във Франция местата за гласуване в Маринян и Марсилия ще бъдат обединени под наименованието Марсилия/Маринян заради близостта между двата града.

Крайният срок за подаване на заявления за гласуване извън страната беше 29 септември. Решението на ЦИК за секциите зад граница може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

Редактор: Цветина Петкова