„Харесах Гюров още като стана служебен премиер, защото е много възпитан, много премерен и има западно мислене“, каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS музикантът Свилен Ноев, член на Инициативен комитет „Гюров-Кандев“.

„Г-жа Йотова е най-подходящият кандидат за президент в тази кампания, защото е добре подготвена, с голям държавнически и политически опит. Втората причина е нейният характер и личностна култура, диалогична е, балансирана, но и смела. Също така тя има перфектна реторика“, каза културологът и медиен експерт проф. Любомир Стойков, член на Инициативен комитет „Йотова-Вълчев“.

По думите на Свилен Ноев Андрей Гюров беше много успешен служебен премиер и веднага си пролича как хората са започнаха да го харесват. „Кандев също е много сериозен човек, с него си говорихме и за рокендрол. Много малко политици са идвали на концерти на „Остава“, сподели Свилен.

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Проф. Любомир Стойков смята, че зависи от общество ни дали кампанията ще е достойна и ефективна или ще е поредният „сериал“, изпълнен със сцени на абсурда и език на омразата. „Аз отдавна съм надпартиен, но винаги съм смятал, че от всяка политическа сила могат да бъдат привлечени стойностни българи и професионалисти“, каза култорологът.

Според Свилен Ноев всички кандидати трябва да минат през цялата страна и да видят как живеят хората, защото, по думите му, те не живеят лесно. „В кампанията трябва да има по-малко плюене, защото е много грозно и това отвращава хората. Интелигентен човек това никога няма да го привлече“, категоричен беше певецът.

По думите на проф. Стойков сериозен проблем е липсата на регулация на социалните мрежи. „Виждаме ужасен език, нападки, обидни и нецензурни думи. Мисля, че всеки кандидат в тази предизборна кампания е достоен за уважение заради факта, че е решил да направи нещо за България“, посочи той.

Според медийния експерт е важно избирателите да научат максимално много не само за личностите, а и какво те смятат да направят, за да се търси след това отчет дали предизборните обещания са спазени. По думите му трябва много ясно да се даде сметка колко непредвидим и сложен е геополитическият хоризонт и колко конфронтирано е нашето общество. „След като в Конституцията е записано, че президентът има основна мисия да бъде обединител, всеки един от кандидатите трябва да даде пример в тази кампания за това, че той може да бъде обединител и балансьор“, заяви проф. Стойков.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова