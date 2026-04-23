Снимка: Getty images
Германският канцлер изрази готовност за съвместна работа с бъдещото редовно правителство у нас
Федералният канцлер на Германия Фридрих Мерц поздрави днес в телефонен разговор Румен Радев за категоричната победа на „Прогресивна България” на парламентарните избори. Той изрази готовността на германското правителство за съвместна работа с бъдещото редовно българско правителство.
Румен Радев подчерта по време на разговора, че Германия е водещ инвестиционен, икономически и външнотърговски партньор на страната ни. По думите му германските инвестиции в България имат съществен принос за развитието на индустрията и производството.
Двамата лидери обсъдиха и редица предизвикателства пред Европейския съюз, сред които продължаващата война в Украйна и последиците от нея в сферата на сигурността, както и в социалната и икономическата област.
Редактор: Мария Барабашка
