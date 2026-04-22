36-годишен мъж от село Руец, община Търговище, получи условно наказание от 10 месеца затвор, след като беше установено, че е давал пари, за да влияе на вота на хора по време на изборите.

Става дума за случай от началото на април, когато мъжът е предложил и дал по 30 евро на две жени от селото, за да гласуват за определена партия на парламентарните избори на 19 април 2026 г.

Кандев: Има първа осъдителна присъда за купуване на гласове

Мъжът няма предишни провинения. Той няма да влезе сега в затвора - наказанието му се отлага за срок от 3 години, в които ще бъде в изпитателен срок. Ако през този период не извърши ново нарушение, няма да изтърпи присъдата.

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила незабавно без да подлежи на обжалване. От прокуратурата съобщават още, че има и други подобни случаи в региона - по още две дела вече са внесени обвинения и се очаква те да бъдат разгледани в съда.