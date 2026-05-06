Според Международната мисия за наблюдение на изборите те са протекли без съществени нарушения
Международната мисия за наблюдение на изборите със становище за предварителни констатации и заключения за изборите на 19 април. В него е дадена оценка дали изборите са проведени в съответствие с ангажиментите към ОССЕ и други международни задължения и стандарти за демократични избори, както и с националното законодателство.
Според становището изборите са били „прозрачни и ефективни въпреки пропуски в правната уредба и изменения в последния момент”.
В предварителните заключения се посочва, че властите са предприелили мерки за защита на честността на вота, включително такива за противодействие на продължаващите сигнали за купуване на гласове и заплахи. Отчита се и по-високата избирателна активност.
В доклада се цитират и предварителни данни от МВР относно броя на сигналите за изборни нарушения, образуваните досъдебни производства, задържаните лица, както и броя на съставените предупредителни протоколи.
Наблюдателите отбелязват, че остават съмненията относно независимостта на прокуратурата при разследване на изборни нарушения.
Редактор: Ивета Костадинова
