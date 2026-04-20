Прокуратурата на Република България представи обобщена информация за престъпленията против правата на гражданите във връзка с проведените на 19.04.2026 г. избори за 52-ро Народно събрание. Данните са изготвени въз основа на постъпили справки от прокуратурите в страната във Върховната касационна прокуратура.

От началото на предизборната кампания до 9 ч. на 20.04.2026 г. са докладвани и образувани общо 3021 преписки. Образувани са 599 досъдебни производства, от които 252 бързи производства.

По апелативни райони досъдебните производства, свързани с изборите, са разпределени както следва: АП-София - 233; АП-Бургас - 86; АП-Пловдив - 76; АП-Варна - 139; АП-Велико Търново - 65.

По апелативни райони бързите производства са разпределени както следва: АП-София - 134; АП-Бургас - 52; АП-Пловдив - 24; АП-Варна - 25; АП-Велико Търново - 17.

В качеството на обвиняеми са привлечени 34 лица.

Към днешния ден по 2283 преписки са постановени откази от образуване на досъдебни производства поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление, а в някои случаи и поради липса на законен повод, включително при подадени анонимни сигнали.

В рамките на предизборната кампания по предложение на органите на МВР от окръжните прокуратури в страната са внесени в съда 127 искания за разрешение за използване на специални разузнавателни средства.

В Софийска градска прокуратура се водят 166 преписки, включително изпратени по компетентност от други прокуратури, образувани по сигнали за извършени престъпления от лица с имунитет. Досъдебните производства по тях са 6.

По всички образувани досъдебни производства се извършват активни действия по разследването, анализират се събраните доказателства и при необходимост се дават указания за последващи действия.

