Излезе оценката на международните наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).

Според тях изборите в България на 19 април са отбелязали повишена активност и са били проведени прозрачно и ефикасно. Наблюдателите акцентират върху пропуските в законодателната рамка, която урежда финансирането на партии и кампании.

Районните избирателни комисии предават протоколите в ЦИК, която до четвъртък ще обяви резултатите

Друга забележка се отнася до изменението в последния момент на броя на избирателните секции в чужбина. Според наблюдателите това е подкопало стабилността на избирателния закон.

Наблюдателите отбелязват, че основните свободи като цяло са били спазени, но кампанията е била силно поляризирана и белязана от негативна реторика.

