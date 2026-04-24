Над 1 250 000 българи са ползвали преференциите, за да определят своя кандидат в партийните листи. Това са над 41% от участвалите във вота на 19 април.

Най-активни в ползването на преференции са били гласуващите за ГЕРБ-СДС - 52,3%, следвани от ПП-ДБ - близо 51%. Най-малко преференции са ползвали гласоподавателите на ДПС - около 33%.

Според данните на Института за развитие на публичната среда, общо 125 кандидат-депутати са преминала прага от 7% преференции, необходим за пренареждане на листите.

