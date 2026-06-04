Израел и Ливан се договориха за прилагането на примирие, съобщи Държавният департамент на Съединените щати. Споразумението е „обвързано с пълно прекратяване“ на атаките от страна на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

Новината дава тласък на надеждите за по-широко споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Техеран беше поставил условие за сключването на споразумение със САЩ - прекратяване на военните действия между Израел и Ливан. Двете страни ще се срещнат отново на 22 юни, за да проведат поредния кръг от преговори.

„Хизбула“ ще разбере, че сега има споразумение между Израел и Ливан, подкрепено от Съединените щати. Проектът за пилотна зона ще се ръководи от тях. Специални части и ливанската армия ще поемат контрола над различни райони и постепенно ще се разпрострат из целия юг, за да не се стигне до поредния модел, при който Израел си тръгва, „Хизбула“ се връща и ние преживяваме същото от последните 40 години. Това приключи. И сме изпълнени с надежда, че този път ще успее. Защото виждаме, че хората в Ливан са решени да освободят страната си от това вредно влияние на „Хизбула“ и Иран“, каза посланикът на Израел в САЩ Йехиел Лейтер.

Междувременно Съединените щати и Иран остават далеч от окончателно споразумение, въпреки сигналите от Вашингтон за възможен пробив в преговорите.

Доналд Тръмп заяви, че разговорите с Техеран не бива да бъдат обвързвани с конфликта между Израел и „Хизбула“ в Ливан. Според него двата въпроса трябва да се разглеждат отделно.

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Американският президент изрази предпазлив оптимизъм, че още през уикенда може да бъде постигнат напредък в преговорите, но подчерта, че подобен развой не е гарантиран. Той допълни, че обсъжданото споразумение предвижда САЩ да получат контрол върху иранските запаси от високообогатен уран - тема, която остава един от най-трудните въпроси на масата за преговори.

Тръмп също така заяви, че при успешно финализиране на сделката корабоплаването през Ормузкия проток ще бъде възстановено, след като стратегическият воден път се превърна в един от ключовите фактори за нестабилност в региона.

От иранска страна обаче тонът остава значително по-предпазлив. Външният министър Абас Арагчи заяви, че до момента няма реални резултати от контактите със Съединените щати. По думите му всяко завръщане към активни преговори зависи от гарантирането на правата на иранския народ, прекратяването на военните действия в Ливан и намаляването на напрежението в целия регион.

Арагчи подчерта, че между страните са били разменени послания относно необходимостта от прекратяване на израелските удари в Ливан, но до този момент не е постигнат осезаем напредък. Той предупреди още, че евентуална израелска атака срещу Бейрут може да доведе до широкомащабно възобновяване на войната в Близкия изток.

Предупреждението идва след изявление на израелския министър на отбраната Израел Кац, който заплаши с удари по южните предградия на ливанската столица - смятани за крепост на „Хизбула“ - ако движението продължи атаките си срещу Израел.

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Междувременно председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, който е сред водещите фигури в преговорния процес, предупреди, че Техеран ще отговори „решително и пропорционално“ на всяка американска или израелска атака. Според него всякакви нови военни действия срещу Иран ще срещнат твърд отпор.

Подобна позиция изрази и външният министър Арагчи, който заяви, че Ислямската република е готова да реагира на всякакви нови „враждебни действия“. Той защити иранските удари по Кувейт, определяйки ги като действия по самозащита срещу обекти, които според Техеран са били използвани за нападения и нарушаване на договореното прекратяване на огъня.

На фона на продължаващото напрежение държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред Конгреса, че основните американски военни операции срещу Иран вече са приключили. По думите му операция „Епична ярост“ е изпълнила поставените цели и Съединените щати са постигнали победа.

Рубио посочи, че американските действия са довели до сериозно отслабване на иранските военни способности, включително значително намаляване на ракетните установки, запасите от дронове, отбранителния индустриален капацитет и останалите елементи от конвенционалните въоръжени сили на страната.

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Редактор: Цветина Петкова