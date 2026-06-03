Доналд Тръмп обяви, че новият ирански върховен лидер участва в преговорите за мир. Откакто беше избран за наследник на Али Хаменей, Моджтаба Хаменей не е виждан на публично място и има спекулации дали е пострадал тежко при ракетните удари, които убиха баща му.

Според американския президент обаче Хаменей- младши дава инструкции в преговорния процес, а в бъдеще дори била възможна среща с него.

Информацията идва на фона на нови военни действия в Персийския залив. Американската армия заяви, че е нанесла удари по ирански цели и определи действията си като самозащита. Централното командване на САЩ съобщи, че е атакувало военен обект на иранския остров Кешм. Техеран е отвърнал с ракетни и дронови удари срещу американски обекти в региона, включително в Бахрейн.

Ирански дронове удариха международното летище в Кувейт, десетки са ранени, има и един загинал



От Вашингтон отрекоха да е имало успешно попадение. Според американските военни Иран е изстрелял ракети към Кувейт и Бахрейн, а три дрона, насочени към търговски кораби, са били свалени. В Кувейт атаките са причинили сериозни щети по летището и раниха няколко души. Полетите бяха временно преустановени. Ескалацията изтласка цената на петрола до 97 долара за барел.

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Редактор: Дарина Методиева