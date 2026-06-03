Международното летище на Кувейт е било атакувано от ирански дронове. Най-малко 63 души са били ранени при атаката, съобщи здравното министерство на страната. По-рано властите потвърдиха и за един загинал.

„Вражески дронове атакуваха днес пътническия терминал T1 на международното летище в Кувейт в рамките на иранска агресия, което доведе до значителни материални щети и рани няколко души“, се казва в изявление на армията, публикувано в социалната мрежа X и цитирано от АФП.

Говорителят на министерството Абдула ал Санад заяви, че на летището са били изпратени 25 линейки.

„Приети и разпределени по болниците бяха 63 пострадали. Сред тях има тежко ранени, включително с травми на главата, мозъчни кръвоизливи, ампутации и наранявания, причинени от експлозии“, посочи той.

Пожар на летището в Кувейт след удар на дронове по резервоар за гориво

Източник от летището съобщи пред АФП, че загиналият е индийски гражданин, намирал се на територията на летището.

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция пое отговорност за атаката срещу Кувейт, определяйки я като ответна реакция на американските удари срещу ирански петролен танкер и остров.

„В отговор на тази агресия авиобазата Али ал Салем в Кувейт, където са разположени хеликоптери, както и щабът на Пети американски флот в Бахрейн, бяха атакувани с ракети и дронове от силите на Гвардията“, се казва в изявление, публикувано в официалния Телеграм канал на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Кувейт обяви частично възобновяване на въздушния трафик на международното летище на страната, след като иранска атака порази един от терминалите. По-рано властите в гражданската авиация преустановиха въздушния трафик, а полетите бяха пренасочени към други летища.

Редактор: Ина Григорова