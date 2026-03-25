Дронова атака предизвика пожар в резервоар за гориво на международното летище в Кувейт, съобщиха от гражданската авиация на страната. Няма данни за жертви, но са нанесени щети.
По информация на говорителя на авиационната администрация Абдула ал-Раджи, пожарникарите са реагирали незабавно и огънят е бил бързо овладян. Междувременно Националната гвардия на Кувейт съобщи, че е прехванала шест дрона рано в сряда.
Атаката е част от нарастващото напрежение в региона след началото на конфликта на 28 февруари, когато Израел и САЩ нанесоха удари по цели в Иран.
Това не е изолиран случай - през последните седмици Кувейт нееднократно е попадал в обхвата на регионалното напрежение, включително при атаки с дронове и ракети срещу енергийна и транспортна инфраструктура в района на Персийския залив. Макар страната да поддържа по-умерена позиция, стратегическото ѝ разположение я прави уязвима при ескалации между големите регионални играчи.
