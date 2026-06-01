7-годишно дете от столичния квартал „Обеля“ е било обявено за издирване тази сутрин, след като е напуснало дома си, съобщи началникът на сектор „Издирване“ в СДВР Емил Стоянов.

Сигналът е подаден своевременно от майката, а издирването е запонало веднага.„Включи се целият наличен състав на СДВР и започнаха незабавни действия за издирване на детето“, посочи Стоянов. По информация на полицията, момчето е било открито около два часа по-късно в района на входа на “Южен парк” с помощта на граждани и полицейски екипи.

Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете

Майката на детето разказа, че то е излязло от дома след забрана да използва интернет платформа. „Забраних му да ползва платформата и то се разсърди. Когато се върнах от терасата, вече го нямаше“, обясни тя. Жената допълни, че веднага е уведомила полицията и е започнала самостоятелно издирване в района.

От СДВР подчертаха, че детето е използвало градски транспорт и е било насочено към познати за него места. „В момента детето е в добро здраве и адекватно“, увериха от полицията, като отправиха апел гражданите да сигнализират незабавно на телефон 112 при подобни случаи.