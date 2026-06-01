Във Враца отбелязват150 години от подвига на Христо Ботев и четата му. Организирани са редица прояви, а на тържествено заседание Общинският съвет ще връчи наградите на града и ще обяви почетните граждани.

За първото си посещение във Враца като предстоятел на православната ни църква ще пристигне българският патриарх Даниил. След тържествен концерт във Врачанския драматичен театър – на площад „Христо Ботев“ представителните роти на Националната гвардейска част ще посрещнат президента Илиана Йотова.

По стъпките на Ботевата чета: Над 1700 души тръгнаха за похода Козлодуй- Околчица



Кулминацията на честванията е вечерта с тържествена заря-проверка.

