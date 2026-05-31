Поредица от законови нарушения е разкрита досега около „Баба Алино”, заяви за NOVA регионалният министър Иван Шишков. Той посочи, че никой от документите по казуса не е основание за легален строеж там.

Иван Шишков: Всички лъжат за „Баба Алино”



На свой ред варненският кмет Благомир Коцев посочи, че се забелязва странно съвпадение между неговия арест и бума на строителството в местността.

Как се строи незаконно цял комплекс

Всички лъжат за това кога и как е започнало строителството и кой е отговорен за появата на 104 къщи в горска територия, каза в предаването „На фокус” Иван Шишков. Според него измамата в случая е в няколко посоки.

През 2024 година в Камарата на архитектите във Варна постъпил сигнал за незаконно строителство в местността „Баба Алино”. От организацията подали сигнал в институциите, разказа председателят на Камарата Марин Велчев. При проверка на място установили, че има няколко постройки на кота 0. Две години по-късно повторно посещение на мястото разкрило не 104 незаконни сгради, а 104 незаконни обекта. Част от жилищата се оказали обитаеми и след като собствениците предоставили чертежите на сградите, станало ясно, че те не са дело на български архитекти.

Около 100 души, предимно украинци избягали от войната, обитават с днешна дата къщите в „незаконния град” край Варна. Открили ги чрез реклама, а не през сънародника си Олег Невзоров, който е собственик на корпорацията КУБ, построила селището.



„Извикахме български юрист, който да провери документите. Всичкото беше наред. Всички документи имаше. И ние имаме нотариални актове на нашите апартаменти. Ние сме обикновени хора, продали жилищата си в Украйна, вложили парите тук. И още имаме да плащаме с години”, разказва Диана, която е собственик на апартамент.

В ефира на „На фокус" кметът на Варна Благомир Коцев откри връзка между задържането си в началото на юли миналата година и ускорения темп на строителство в местността „Баба Алино”.



„Голямото строителство всъщност е избухнало след февруари - март 2025 година. Дотогава имат само 15 незаконни постройки, а до числото 104 стигаме вече много по-късно, когато започва това масово строителство от февруари – март”, каза Коцев.



„Проблемът, който видяхме, е доста намалени отстояния между сградния фонд. Това, ако се прави официално като проектиране с одобряване, няма как да мине като норми”, каза арх. Марин Велчев, председател на Камарата на архитектите във Варна.

Собственици на апартаменти дали и чертежи на сградите. Така станало ясно, че те са дело на украински или руски архитекти, разказват от съсловната организация.

Арх. Марин Велчев: Много лесно се строи незаконно, а трудно се събарят незаконните сгради

Според кмета на Варна частни охранители не допускали контролните органи да влязат на проверка.

„Подробният устройствен план първо не узаконява никакво незаконно строителство. Това няма как да се случи. Този ПУП е предложен от район „Приморски”, който да влезе в Експертния съвет по устройство на територията”, каза Благомир Коцев.

Пред NOVA регионалният министър Иван Шишков напомни, че удостоверенията за търпимост от 2023 г. са възможността за осъществяване на продажбата на жилищата. Наличието на канализация в комплекса, обяснена от Кадастъра с наличие на стара водопроводна тръба, е корупция, категоричен е Иван Шишков.



„Това минава границите на корупционната практика. Това, което е по-голямо от корупция, е влияние, което идва от различни институции”, каза Шишков.



Кметът на Варна трябва да премахне незаконните къщи, а измамените собственици на жилища могат да съдят администрацията, каза още той.