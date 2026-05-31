„Просто какво да ви кажа, сърцето ми е пълно, аз съм най-щастливият човек на света“, това сподели певецът и поет Константин Трендафилов – Папи Ханс след края на мащабния си концерт в София. Всички 15 000 места в залата са били разпродадени месеци преди събитието, а пред камерите изпълнителят разкри детайли за подготовката си зад кулисите, новия си албум и заснемането на най-новия му видеоклип към песента „90-те“.

Часове преди началото на събитието пред залата се образуваха дълги опашки от чакащи хора. Фенове на изпълнителя споделиха своите емоции, като присъстваща в залата жена разказа, че е пристигнала от Русия специално за събитието и допълни, че учи български език по песните на Папи Ханс.

Папи Ханс обясни зад кулисите, че пулсът му е малко ускорен, но се чувства много добре. На въпрос за рутината му преди излизане на сцената, той посочи, че в момента се намира в съвсем естествената си рутина, в която е с приятели, хапват пица и чакат останалата част от компанията да пристигне. „Общо взето рутината ми преди концерт е просто да се събера с най-близките и така да се отпусна, да забравя, че след малко ще изляза пред 15 000 души“, сподели изпълнителят.

Запитан как си обяснява своя успех и разпродаването на билетите на фона на други събития, той обясни, че когато човек прави нещо наистина с идеята да дава и когато мисли за това как продуктът да бъде възможно най-добрият, в един момент хората го искат.

