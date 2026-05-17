Сълзи от щастие и радостни възгласи - така DARA и екипът ѝ посрещнаха новината за триумфа на България на юбилейното 70-о издание на "Евровизия".

На официалната страница на конкурса във Facebook организаторите публикуваха видеото, което показва реакцията на артистите в първите секунди, след като чуват, че страната ни е тазгодишният голям победител.

Минути по-късно DARA получи статуетката на победителя от миналогодишния такъв - австриеца JJ.

