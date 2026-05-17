Снимка: ЕПА/БГНЕС
Страната ни спечели вота на журито, както и този на зрителите
Сълзи от щастие и радостни възгласи - така DARA и екипът ѝ посрещнаха новината за триумфа на България на юбилейното 70-о издание на "Евровизия".
На официалната страница на конкурса във Facebook организаторите публикуваха видеото, което показва реакцията на артистите в първите секунди, след като чуват, че страната ни е тазгодишният голям победител.
Минути по-късно DARA получи статуетката на победителя от миналогодишния такъв - австриеца JJ.
Редактор: Маргарита Стоянчева
