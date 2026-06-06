Работил е с Мадона, Роби Уилямс и победителят от „Евровизия“ Кончита Вурст, а сега ще режисира едно от най-мащабните музикални събития в България „БГ Радио 25 години само българска музика“.

Юлиян Стоянов разговаря с Марвин Дайтман за магията зад големите спектакли, за „Евровизия“ и за шоуто, което ще превърне София в музикална сцена от световна класа.

Той е сред най-успешните режисьори и креативни директори на музикални и телевизионни спектакли в Европа. Вече повече от 15 години работи за „Евровизия“, където създава сценични концепции и режисира изпълнения на едни от най-големите звезди на континента. Сред артистите, с които е работил, са Кончита Вурст, режисирал е и Поли Генова. Изгражда сценичната идентичност на световни звезди като Мадона и Роби Уилямс. За шеста година Марвин е творчески двигател зад спектакъла зад спектакъл за 25 годишнината на БГ Радио.

Марвин, „25 години БГ Радио“ ще бъде една от най-големите вечери за българския шоубизнес. Какво може да очаква публиката тази година?

Винаги търсим начин да покажем българската идентичност по начин, който отговаря на световните стандарти. Всеки голям проект, който продуцираме следва именно този подход. Искаме да създадем безупречна вечер, изпълнена с големи емоции. Мащабът и прецизността имат своето въздействие. Когато всичко е подредено в правилен ритъм, се получава изключително забавна и въздействаща вечер.

Можеш ли да ни разкажеш малко повече за изненадите тази година. Прочетох, че за сцената ще бъдат използвани 20 камиона оборудване…

Да, сцената ще бъде огромна. Затова и казах, че понякога всичко е въпрос на мащаб. Но преди да навлезем в техническите детайли е важно да кажа нещо. При подобни шоупрограми, независимо колко голям е мащабът, емоцията трябва да води. Стремим се да разкажем история, изпълнена с национална гордост. И със своя собствен подход в представянето на музикалната индустрия на музикално ниво. Това е изключително важно, защото тогава всички останали елементи и зрелищността, забавлението могат да се развият.

Ще бъдете пред емблематичния храм-паметник „Св. Александър Невски“. Това е уникална локация. Ти каза, че искате да покажете и българската идентичност. От гледна точка на сценография, това е идеалното място. Как ще вплетете локацията в самото шоу?

Катедралата е основен визуален фон и ние искаме да бъде акцент. Стремим се към своеобразен симбиозен диалог между локацията и продукцията с уважение. Това е историческата основа, върху която изграждаме една изключително модерна продукция. Предизвикателството винаги е едното да не доминира върху другото. А взаимно да се издигат и допълват. Храмът ни дава тази впечатляваща архитектурна рамка.

Колко време е необходимо за подготовката на подобно събитие? Кога започнахте планирането?

Това е като „Евровизия“. В момента, в който приключиш едно издание, започваш подготовката за следващото. Нужно е време. Колкото повече време за подготовка имаш, толкова по-добър продукт можеш да създадеш. И толкова по-добре можеш да управляваш бюджета. Защото времето е пари. Това е реалността в нашата индустрия. Колкото по-рано започнеш, толкова по-ефективно и икономично можеш да организираш процеса. Подготовката отнема приблизително между 9 месеца и една година.

Чувам слухове, че може да бъдеш режисьор на „Евровизия 2027“ в България. Вярно ли е това? Някой вече свърза ли се с теб.

Все още е много рано. В момента съм изцяло фокусиран върху наградите на БГ Радио. И честването на 25 годишнината. Винаги съм отворен към нови проекти.

Работиш като креативен директор на „Евровизия“ от 2011 година. Режисирал си изпълнения на много звезди, смяташ ли, че България е готова да бъде домакин на конкурса догодина?

Подобни съмнения възникват във всяка държава, която спечели „Евровизия“. Защото това е музикално шоу с огромен мащаб. В рамките на една седмица имаш три последователни шоупрограми. Всяка е по-голяма и по-сложна от предишната. Подобен мащаб е огромно предизвикателство. Готова ли е България? 100% е готова е на правилния път да влезе в тази голяма роля. В крайна сметка ще видите едно невероятно шоу с ясно изразен български характер. Убеден съм в това, защото страстта и енергията, които усещам на наградите на БГ Радио ще се пренесат и в „Евровизия“.

Кои биха били най-големите предизвикателства за нас?

За всяка държава това е инфраструктурата. През последните години „Евровизия“ нарасна изключително много. Логистично, това е истинска мисия, защото включва огромно количество техническо оборудване. Понякога говорим за хиляди осветителни тела. Таиз година в Австрия използвахме 40 хиляди осветителни тела. Дори, Австрия, въпреки богатия си опит с мащабни събития, не разполага с цялото необходимо оборудване. Затова смятам, че и България ще има нужда от международна подкрепа, за да осигури подобен мащаб. Инфраструктурата ще бъде основното предизвикателство.

Какво се надяваш хората да обсъждат на следващата сутрин след шоуто по случай 25 години БГ Радио?

Надявам се българите да се гордеят с това кои са и с факта, че БГ Радио им е подарило събитие от световна класа. Искам това шоу да ги докосне емоционално. Но и да се гордеят, че са били част от този момент. И че са споделили усещането от тази вечер с всички останали. Ако това се случи, а аз искрено се надявам да стане, тогава ще знаем, че сме направили всичко както трябва.

NOVA е медиен партньор на концерта "25 години БГ Радио - 25 години българска музика".