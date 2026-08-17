Столичната община започва подобренията в навечерието на Европейското първенство по волейбол

Първите видими промени по трасето на „Зелен ринг София“ започват през септември. В навечерието на Европейското първенство по волейбол част от бъдещата отсечка „Изток“ при бул. „Цариградско шосе“ ще бъде преобразена, за да осигури по-удобен и безопасен пешеходен достъп до „Арена 8888 София“, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Предстои разчистване и подготовка на трасето, изграждане на временна пешеходна алея и ново осветление. Железопътният тунел под бул. „Цариградско шосе“ ще бъде почистен, обновен и осветен, а от локалното платно на булеварда ще бъде изграден нов пешеходен достъп със стълби към трасето на Зеления ринг. Част от подобренията са планирани така, че да останат за дългосрочно ползване. 

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Снимка: Столична община

„Зелен ринг София“ е един от мащабните стратегически проекти на Столичната община за преобразяване на близо 30 км изоставени и слабо използвани терени около широкия център на София в свързана система от зелени градски пространства за ходене, колоездене, спорт, отдих, игра и култура. Идеята е рингът да свърже големите паркове на София, съществуващата велосипедна мрежа и множество спортни, културни и образователни обекти. Трасето минава през 30 гъсто населени квартала, а близо 250 хил. софиянци ще имат пряк достъп до новото зелено пространство.

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Отсечката „Изток“ е сред най-напредналите части от проекта и е планирана като първата за реализация. За трасето от района на гара „Пионер“ до бул. „Шипченски проход“ вече има приет подробен устройствен план. 

Предстои и първи градски фестивал, посветен на Зеления ринг, на който плановете за развитието на трасето ще бъдат представени и обсъдени с хората от районите.

Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: София Господинова, БТА

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