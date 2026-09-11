Какво се случи на 11 септември преди 25 години. Спомените си за тази дата споделиха международният анализатор Огнян Дъскарев, журналистът Юри Велев и Васил Данов, член на УС на Атлантическия съвет.

Дъскарев помни ужаса и хаоса след атаките. Според него тази дада е вододел в американската история. Велев си спомня заглавията в медиите - “Нападнаха Америка”. Данов от своя страна напомни, че атентаторите са били радикалисти. Дъскарев посочи, че действията на президента Буш са били обосновани, визирайки влизането на американските войски в Афганистан, а след това и войната в Ирак. Данов каза, че не е вярно, че сред американските евреи сами са предизвикали атентата. Велев отбеляза, че конспиративните теории поразяват съзнанието на цели поколения.

Целия разговор гледайте във видеото.

На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.

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Редактор: Цветина Петрова